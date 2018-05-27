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Корабли США прошли у спорных островов
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Американские корабли прошли у спорных островов в Южно-Китайском море 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: U.S. Navy / David Flewellyn
Два корабля ВМС США прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов.
Отмечается, что корабли проводили маневры близ островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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