Корабли США прошли у спорных островов

Американские корабли прошли у спорных островов в Южно-Китайском море

Два корабля ВМС США прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов.

Отмечается, что корабли проводили маневры близ островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

Вьетнама и Китая и ряда стран региона — Японии Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.