Ещё
В Сирии погибли российские военные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский преступный мир ждет передел
Российский преступный мир ждет передел

В Сирии погибли российские военные 

Рамблер 1 час назад
Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, еще несколько военнослужащих РФ ранены, сообщает ТАСС.
Вечером в провинции Дейр эз-Зор артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой.
Бой длился около одного часа, были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Пятеро российских военнослужащих были ранены, их доставили в российский военный госпиталь. Двоих из них медикам спасти не удалось.
Комментарии481
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»102
В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом11
Путин и Абэ решили судьбу Курил398
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ31
Украина выдвинула России новое громкое обвинение774
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
06:22
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ
Политика
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
00:59
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
Политика
01:37
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
Политика
00:41
Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»
Политика
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение