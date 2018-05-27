В Сирии погибли российские военные

Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, еще несколько военнослужащих РФ ранены, сообщает ТАСС

Вечером в провинции Дейр эз-Зор артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой.

Бой длился около одного часа, были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Пятеро российских военнослужащих были ранены, их доставили в российский военный госпиталь. Двоих из них медикам спасти не удалось.