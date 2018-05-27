В Госдуме отреагировали на статью о «худшем кошмаре НАТО»

В Госдуме отреагировали на американскую статью о «худшем кошмаре НАТО»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал ранее опубликованную в National Interest статью о «худшем кошмаре НАТО». Как он отметил, сосредоточение систем ПРО вблизи российской границы не может быть безответным.

Как подчеркнул Швыткин, все, что делает Россия, продиктовано нормами международного права, и защита интересов происходит при их неукоснительном соблюдении.

«Мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — право нашего государства, право на самооборону. Мы не вынашиваем агрессивных планов», — передают RT слова зампреда.

При этом, по его словам, Россия не будет «смотреть безучастно на происходящие события вблизи собственных границ, в том числе в направлении Калининграда».

Швыткин заявил, что, несмотря на фактическое отсутствие каких бы то ни было угроз, США проводят «явно агрессивную политику», прикрываясь защитой своих собственных союзников.

Напомним, ранее издание National Interest опубликовало статью под названием «Худший кошмар НАТО: вооруженный до зубов Калининград». В ней автор описывает вооружение, находящееся в регионе, и выражает мнение о том, насколько это опасно для Соединенных Штатов.