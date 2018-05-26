В Рязанской области проходит конкурс «Авиадартс»

В соревнованиях принимают участие 60 экипажей, состоящих из лучших военных летчиков России

Воздушный бой, показательные выступления, уничтожения наземных мишеней. В роли которых реальная боевая техника. И все это на время и точность. В соревнованиях в Рязанской области принимают участие 60 экипажей, состоящих из лучших военных летчиков России.

Боевую авиацию применяют в ходе контрнаступательной операции. Замысел тактического эпизода-захват плацдарма в глубокой обороне противника. Одна из задач — отрезать от основных сил выдвигающиеся резервы. В небе и на земле самая зрелищная часть.

Пара истребителей Су-35С демонстрируют воздушный бой. То, что для зрителей в небе красивые фигуры высшего пилотажа — для летчиков в боевых условиях воздушное превосходство. Авиазвено прикрывает ударную группу и наносит удары по целям бетонобойными бомбами и ракетами «воздух-воздух», «воздух— земля».

Мишени — самолеты условного противника на аэродроме при взлете, танковая колонна на марше, зенитно-ракетные комплексы на старте — все это реальная ранее использованная техника. Цели тактические, стрелковые, бомбардировочные, радиолокационные — всего 12 типов. В «Авиадартсе» участвуют лучшие летчики России. Элита Авиации, но многим из них нет еще и 27.

Увидели зрители сегодня и новейшие боевые самолеты Т-50. По сценарию пара тяжелых сверхманевренных истребителей СУ-57 прикрывают тактическую группу фронтовых бомбардировщиков СУ 24-М. Удары наносят по объектам ПВО не входя в зону поражения. Характеристики суперсовременного СУ-57 позволяют решить исход боя в воздухе. На земле судьи фиксируют точность попадания не только выезжая на места, наблюдение идет посредством внушительного количества камер на полигоне. Видео транслируется в реальном времени и с беспилотников.

Соревнования по авиадартсу продлятся до 2 июня. По решению судейской коллегии лучшие примут участие в международном конкурсе, итоги которого подведут в начале августа.