Раскрыт самый страшный кошмар НАТО

Худший кошмар НАТО — это "вооруженный до зубов Калининград ", пишет National Interest.

Как отмечает издание, российские ракеты и флот, расположенные в регионе, значительно снижают зону действия американских и европейских войск. Причем самая большая угроза исходит от ракетных комплексов "Искандер-М", которые смогут нанести точные удары по военно-морским объектам в Польше и Прибалтике. Журнал добавляет, что НАТО на данный момент не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять российским войскам.

Помимо ракет наземного базирования, Россия способна задействовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, о количестве которых нет достоверных сведений, однако, подчеркивает издание, это оружие способно ударить по любой цели в Польше.

Кроме того, в Калининграде базируется значительный контингент российского флота, включая малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет "Калибр", проверенные в антитеррористических операциях в Сирии . Эти корабли, а также две подводные лодки проекта 877 увеличат мощность упреждающего удара России по агрессору.

Также журнал сообщает о ряде других кораблей, которые будут задействованы в надводной, противолодочной и противовоздушной обороне. Это эскадренный миноносец проекта 956, два сторожевых корабля "Неустрашимый", четыре корвета проекта 20380, четыре малых ракетных корабля проекта 1234, а также семь ракетных катеров проекта 1241.

В заключении издание пишет, что у окружающих Калининград стран НАТО нет возможности противостоять российским войскам, расположенным в регионе, и в случае войны расклад в Балтийском море будет явно в пользу России.