Ещё
Новый МРК «Вышний Волочёк» прибыл в Севастополь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый МРК «Вышний Волочёк» прибыл в Севастополь 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж проведёт комплекс регламентных работ и начнёт подготовку корабля к торжественной церемонии по подъёму Военно-морского флага, которую планируется провести в начале летнего периода обучения.
Сегодня в главную базу Черноморского флота Севастополь прибыл новейший малый ракетный корабль (мрк) «Вышний Волочёк».
После совершения морского перехода экипаж проведёт комплекс регламентных работ и начнёт подготовку корабля к торжественной церемонии по подъёму Военно-морского флага, которую планируется провести в начале летнего периода обучения.
После подъёма Андреевского флага экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Он представляет шестой корабль модернизированной серии «Буян-М. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом „Калибр-НК“, предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Назначение кораблей проекта „Буян-М“ — охрана и защита экономической зоны государства.
ТК «Звезда»: последние новости
На берегу Азовского моря подразделения ПВО уничтожили более 50 самолетов условного противника в рамках конкурса «Чистое небо» Шойгу: Су-57 нанес удар по террористам в Сирии с помощью крылатых ракет Экс-главком НАТО: ни один генерал не захочет воевать с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня13
Путин высказался о дальнейшем президентстве302
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя54
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир506
Россия потребовала от Британии извинений151
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение