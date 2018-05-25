Новый МРК «Вышний Волочёк» прибыл в Севастополь

Экипаж проведёт комплекс регламентных работ и начнёт подготовку корабля к торжественной церемонии по подъёму Военно-морского флага, которую планируется провести в начале летнего периода обучения.

Сегодня в главную базу Черноморского флота Севастополь прибыл новейший малый ракетный корабль (мрк) «Вышний Волочёк».

После совершения морского перехода экипаж проведёт комплекс регламентных работ и начнёт подготовку корабля к торжественной церемонии по подъёму Военно-морского флага, которую планируется провести в начале летнего периода обучения.

После подъёма Андреевского флага экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он представляет шестой корабль модернизированной серии «Буян-М. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом „Калибр-НК“, предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта „Буян-М“ — охрана и защита экономической зоны государства.