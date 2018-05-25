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ЦВО прикрыли вторым полком С-400
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Комплексы С-400 «Триумф» втрое усилили прикрытие в зоне ответственности ЦВО 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу в текущем году техника поступит в 65 соединений и подразделений Центрального военного округа.
Второй полк, оснащенный зенитными ракетными комплексами С-400, втрое повысил возможности ПВО в зоне ответственности Центрального военного округа.
«В январе на боевое дежурство заступил второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф». Это в три раза повысило возможности по прикрытию важнейших государственных и военных объектов в Центральной зоне ответственности ПВО», — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Он также отметил, что авиационные соединения и части округа поступают самолеты Су-34, предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ.
В текущем году в ЦВО два соединения, восемь воинских частей и три подразделения будут сформированы в Центральном военном округе в этом году, что вместе с поставками нового вооружения повысит боеготовность округа на 13 процентов.
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