ЦВО прикрыли вторым полком С-400

Комплексы С-400 «Триумф» втрое усилили прикрытие в зоне ответственности ЦВО

Всего по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу в текущем году техника поступит в 65 соединений и подразделений Центрального военного округа.

Второй полк, оснащенный зенитными ракетными комплексами С-400, втрое повысил возможности ПВО в зоне ответственности Центрального военного округа.

«В январе на боевое дежурство заступил второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф». Это в три раза повысило возможности по прикрытию важнейших государственных и военных объектов в Центральной зоне ответственности ПВО», — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он также отметил, что авиационные соединения и части округа поступают самолеты Су-34, предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ.

В текущем году в ЦВО два соединения, восемь воинских частей и три подразделения будут сформированы в Центральном военном округе в этом году, что вместе с поставками нового вооружения повысит боеготовность округа на 13 процентов.