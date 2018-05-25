АПЛ «Хаски» полностью сольется с шумом океана

Атомная подлодка пятого поколения "Хаски" полностью сольется с шумом мирового океана, заявил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Если мы говорим про подводные корабли (подлодки пятого поколения "Хаски"), то они полностью сольются с фоновым шумом мирового океана" — сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.