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США взорвут свой новейший авианосец
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США взорвут свой новейший авианосец 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Wikimedia Commons
Командование ВМС США решило не откладывать взрывные испытания новейшего авианосца CVN-78 Gerald R. Ford — корабль пройдет тестирование в ближайшее время.
Взрывным испытаниям подвергают все корабли новых проектов — такой тест необходим для проверки надежности работы бортовых систем в боевой обстановке. Испытуемый корабль выходит в море, на разном расстоянии от него и разной глубине по очереди приводятся в действие несколько взрывных устройств различной мощности. Сотни размещенных на борту датчиков фиксируют воздействие ударной волны, их данные затем обрабатываются и анализируются специалистами. Если после взрывов корабль сохраняет плавучесть, а его системы продолжают работать, испытания признаются успешными. Если нет — в конструкцию вносятся изменения.
CVN-78 планируется испытать в разную погоду и при различном волнении моря, в непосредственной близости от корабля будет применен широкий спектр взрывных устройств, имитирующих средства морского и воздушного нападения. Целью тестов является оценка состояния и работоспособности силовой установки гигантского корабля и систем транспортировки боеприпасов на летную палубу. В случае успешного прохождения испытаний авианосец дооснастят необходимыми системами и в 2022 году приведут в состояние первичной боевой готовности, пишет Warrior Maven.
Gerald R. Ford — головной атомный авианосец нового поколения, корабли этого проекта должны заменить в американском флоте авианосцы типа Nimitz. При сохранении габаритов: длина 337 метров, водоизмещение 100 тысяч тонн, — экипаж CVN-78 за счет автоматизации уменьшен на 900 человек, а два его реактора вырабатывают на 25 процентов больше энергии, необходимой электромагнитным катапультам и другим мощным устройствам. Корабль был официально передан флоту в 2017 году, однако за время опытной эксплуатации выявлены серьезные дефекты в опорных подшипниках гребных валов, аппаратуре отправки самолетов и системах подачи боеприпасов на летную палубу. На пробных выходах в море из 11 лифтов корабля 9 были выключены, а 2 работали в тестовом режиме для проверки их безопасности. Из-за этого срок приведения корабля в боевую готовность был отодвинут на два года. В начале мая авианосец отправился на верфь для устранения проблем в системе движения.
Ранее моряки попросили Пентагон отложить испытания авианосца на прочность на шесть лет — до тех пор, пока не будет достроен второй корабль проекта John F. Kennedy. Свое предложение они обосновали необходимостью сохранять в строю постоянное количество авианосцев.
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