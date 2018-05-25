РФ представила экспортную модификацию «Орлана-10»

Россия представила экспортную модификацию БЛА «Орлан-10»

Российская промышленность разработала экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10", получившую обозначение "Орлан-10Е". Презентация беспилотника состоялась на международной выставке вооружений "Кадекс-2018" (KADEX 2018), которая проходит в Астане Казахстан ) с 23 по 26 мая.

Беспилотная авиационная система (БАС) "Орлан-10Е" состоит из двух-четырех БЛА, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. Максимальная взлетная масса БЛА "Орлан-10Е" составляет 18 кг, размах крыла — 3,1 м, масса полезной нагрузки — до 3 кг. Беспилотник оснащен поршневым двигателем внутреннего сгорания. Продолжительность полета БЛА достигает 10 часов, максимальная дальность полета — 300 км, скорость полета — 70-150 км/ч, высота полета — до 5 тыс. м. Беспилотник способен взлетать при порывах ветра до 15 м/с. Дальность управления "Орлан-10Е" при помощи радиоканала достигает 100 км.

БЛА оснащается дневными фото— и видеокамерами, стабилизированным тепловизионным прибором, системой мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средством обнаружения радиостанций тактического уровня. Опционально БЛА может нести метеорологические датчики или датчики для радиационного, химического и биологического мониторинга. Беспилотник также выступает в качестве ретранслятора.

Высокая надежность "Орлан-10Е" обеспечивается четырехкратным резервированием пилотажно-навигационных сигналов (магнитное склонение, радиомаяки, гироскопы и спутник) и применением помехозащищенных линий связи.

В базовой конфигурации БАС "Орлан-10Е" транспортируется автомобилем с прицепом.