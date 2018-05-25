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«Есаул» вооружили «Корнетом»
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Ракетный УАЗ: «Есаул» вооружили противотанковым комплексом «Корнет» 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Бронированный автомобиль "Есаул", созданный на базе УАЗ "Патриот", вооружили противотанковым комплексом "Корнет". Новинку представили в Подмосковье, на II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".
Внешне самоходная установка мало отличается от обычного ульяновского пикапа. Однако перед нами настоящая боевая машина, оборудованная бронезащитой, с пожаробезопасным топливным баком. В верхней части кузова смонтирован специальный кронштейн, на котором крепится ПТРК. В результате обеспечивается возможность применения оружия непосредственно с машины. Внутри кузова также перевозится боекомплект управляемых ракет.
По данным разработчиков, полная масса автомобиля — 3500 кг. Вес перевозимого груза — 1000 кг.
Длина противотанкового "Есаула" — 5110 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1915 мм.
На автомобиль могут устанавливаться двигатели мощностью 114 и 135 л.с. В зависимости от этого запас хода составляет 680 км или 815 км соответственно. Максимальная скорость достигает 140 км/ч. Емкость топливного бака — 72 л. В расчет входят 4 бойца.
Сообщалось, что Росгвардия намерена приобрести "Корнеты" с тепловизионными прицелами. Данное высокоточное оружие может успешно применяться не только для борьбы с хорошо защищенными подвижными целями, но и для уничтожения снайперских гнезд и других огневых точек террористов.
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