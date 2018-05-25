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По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
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По базе ВВС Сирии в Хомсе нанесен ракетный удар‍ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Системы противовоздушной обороны армии Сирии отразили ракетный удар, нанесенный по одному из военных аэродромов в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Один из наших аэродромов в центральной части подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", — отметил собеседник агентства.
Ранее САНА передавало, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы.
В пресс-службе Пентагона РИА Новости заявили, что США и их партнеры по международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"* не наносили удары по аэродрому в провинции Хомс.
"Это не удары США или коалиции. Операции США и коалиции сосредоточены на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", — отметил собеседник агентства.

Инцидент под Дейр-эз-Зором

Ранее в четверг САНА сообщало со ссылкой на военный источник, что военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, атаковали позиции армии Сирийской Арабской республики в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом же сообщило и ливанское движение "Хезболлах", которое с 2012 года воюет на стороне сирийской армии против террористических группировок.
В самой коалиции под руководством США, в свою очередь, эту информацию опровергли.
Военный источник в Москве также сообщил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.
*Запрещенная в России террористическая организация
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