В СПб представили новое судно на подводных крыльях

В Петербурге представили новое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р»

Презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) нового поколения "Валдай 45Р", спроектированного и построенного АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", прошла в Санкт-Петербурге , передает корреспондент РИА Новости

"Метеор" — это бренд Петербурга. Мы завершаем новый проект и готовы городу на Неве предложить новый "метеор", сохранив и улучшив судоходные качества", — сказал генеральный директор концерна Георгий Анцев.

В свою очередь врио губернатора нижегородской области Глеб Никитин сказал, что ЦКБ им. Алексеева — гордость Нижегородской области , его разработки не имеют аналогов в мире. "Они являются прообразом будущего морского и речного транспорта", — отметил Никитин, добавив, что продукция ЦКБ используется в 35 странах мира.

"Валдай 45Р" — преемник лучших традиций СПК "Метеоров" и "Ракет", способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.

Судно предназначено для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Кроме того, СПК "Валдай 45Р" может поставляться на экспорт. Длина судна составляет 21,3 метра, ширина — 5,2 метра, скорость — 65 километров в час, пассажировместимость — 45 человек, дальность плавания — 400 километров, экипаж — 2 человека.

Это первое речное пассажирское СПК нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ с использованием самого современного оборудования и материалов. Последний раз ЦКБ самостоятельно строило судно подобных размеров по своему проекту около 50 лет назад.