Ещё
Британская разведка решила нанимать больше женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британская разведка решила нанимать больше женщин-шпионов 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Секретная служба разведки Великобритании (MI6) собирается запустить телевизионную рекламу для того, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что реклама, которую будут показывать по телеканалу Channel 4 News в районе 19:30 по местному времени (17:30 мск), будет начаться с появления акулы, которая «обычно символизирует зло в фильмах о Джеймсе Бонде».
В прошлом году MI6 запустила рекламу в кинотеатрах. «Мы хотим, чтобы люди, которые никогда не задумывались о том, чтобы присоединиться к MI6, вступили в наши ряды», — заявил глава британской Секретной разведывательной службы Алекс Янгер.
Сообщается, что зарплата начинающих сотрудников составляет около 35–37 тысяч фунтов (46,9–49,5 тысяч долларов США). По словам представителей британских властей, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и так выросло число желающих работать на MI6. Согласно официальным данным, опубликованным в марте 2016 года, 24,1 процента руководителей и 37,8 процента сотрудников Секретной службы разведки составляют женщины.
Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе691
Британия предрекла России военное бессилие89
Один из захваченных в Москве заложников погиб130
Что случилось с Веркой Сердючкой140
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль247
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение