Британская разведка решила нанимать больше женщин-шпионов

Секретная служба разведки Великобритании (MI6) собирается запустить телевизионную рекламу для того, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что реклама, которую будут показывать по телеканалу Channel 4 News в районе 19:30 по местному времени (17:30 мск), будет начаться с появления акулы, которая «обычно символизирует зло в фильмах о Джеймсе Бонде».

В прошлом году MI6 запустила рекламу в кинотеатрах. «Мы хотим, чтобы люди, которые никогда не задумывались о том, чтобы присоединиться к MI6, вступили в наши ряды», — заявил глава британской Секретной разведывательной службы Алекс Янгер.

Сообщается, что зарплата начинающих сотрудников составляет около 35–37 тысяч фунтов (46,9–49,5 тысяч долларов США). По словам представителей британских властей, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и так выросло число желающих работать на MI6. Согласно официальным данным, опубликованным в марте 2016 года, 24,1 процента руководителей и 37,8 процента сотрудников Секретной службы разведки составляют женщины.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.