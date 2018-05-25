Видео: Над Азовским морем части ПВО сбили 50 ракет и самолетов

Краснодарском крае подразделения ПВО уничтожили более 50 самолетов и ракет условного противника, которые внезапно появлялись над берегом Азовского моря. Боевые стрельбы прошли в рамках конкурса по полевой выучке зенитных подразделений "Чистое небо-2018".

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, для обозначения авиации и крылатых ракет использовались управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". Пуск ракеты-мишени производился с расстояния в десять километров от огневых позиций ПЗРК.

Военнослужащим необходимо было поразить по шесть мишеней, запущенных с интервалом 30 секунд. С момента входа мишени в разрешенный сектор стрельбы зенитчики должны произвести обнаружение и распознавание цели, а также выполнить ее поражение за 15 секунд.

"В отличие от конкурса прошлых лет военнослужащим необходимо было прикрыть группировку войск на марше с проведением тактических маневров, отразить нападение воздушного противника в движении и с места, а также преодолеть зону разрушений и завалов", — уточнили в военном ведомстве.

Всего в боевых стрельбах было задействовано более 120 зенитчиков и около 30 единиц военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ и бронетранспортеры БТР-80.