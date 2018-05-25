Ещё
NI сравнил возможности Су-57 и китайского J-20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NI сравнил возможности «смертоносного» Су-57 и китайского J-20 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай использует разные подходы к разработке истребителей нового поколения Су-57 и J-20, пишет The National Interest.
Отмечается, что российская разработка отличается большей маневренностью даже будучи оснащенным двигателем первого этапа AL-41F1.
Кроме того, китайский самолет также уступает российскому в скоростных характеристиках. Издание предполагает, что при разработке J-20 используются двигатели российского производства "Салют" АЛ-31ФН. Китай намерен в будущем заменить их на собственные, однако неизвестно, будут ли они запущены в массовое производство.
В свою очередь, J-20 отличается от российского истребителя большей скрытностью. При его разработке китайцы позаимствовали стелс-технологии, используемые при создании американских F—35. Однако эксперты отмечают, что российские разработчики и не стремились разработать более скрытный самолет.
Резюмируя, The National Interest отмечает, что российский и китайский истребители изначально были спроектированы для выполнения разных задач. J-20 был разработан в качестве ударного самолета. Он создает угрозу американским базам в Тихом океане, а также может быть использован для срыва американских воздушных операций в военное время. Российский Су-57, напротив, был создан с целью выслеживания американских истребителей вроде F-22 или F-35.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали о ракете, якобы сбившей MH17 на Украине CNBC сообщил о поражении цели российским С-500 на рекордном расстоянии Военный эксперт: АПЛ "Хаски" – новое слово России в атомном кораблестроении
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров развелся40
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах63
Заложники захвачены в британском ТЦ108
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор91
Путин анонсировал важные перемены408
Видео
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение