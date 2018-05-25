NI сравнил возможности Су-57 и китайского J-20

NI сравнил возможности «смертоносного» Су-57 и китайского J-20

Отмечается, что российская разработка отличается большей маневренностью даже будучи оснащенным двигателем первого этапа AL-41F1.

Кроме того, китайский самолет также уступает российскому в скоростных характеристиках. Издание предполагает, что при разработке J-20 используются двигатели российского производства "Салют" АЛ-31ФН. Китай намерен в будущем заменить их на собственные, однако неизвестно, будут ли они запущены в массовое производство.

В свою очередь, J-20 отличается от российского истребителя большей скрытностью. При его разработке китайцы позаимствовали стелс-технологии, используемые при создании американских F—35. Однако эксперты отмечают, что российские разработчики и не стремились разработать более скрытный самолет.

Резюмируя, The National Interest отмечает, что российский и китайский истребители изначально были спроектированы для выполнения разных задач. J-20 был разработан в качестве ударного самолета. Он создает угрозу американским базам в Тихом океане, а также может быть использован для срыва американских воздушных операций в военное время. Российский Су-57, напротив, был создан с целью выслеживания американских истребителей вроде F-22 или F-35.