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Китай раскритиковал США за отказ от учений
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Китай раскритиковал США за отказ от совместных учений в Тихом океане 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IV
Китай считает неконструктивным шагом отзыв Пентагоном приглашения китайских военных к участию в учениях в Тихом океане, заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее Пентагон сообщил об отзыве приглашения для участия в международных учениях RIMPAC в Тихом океане из-за милитаризации китайскими военными спорных островов Спратли.
"Мы считаем, что это очень неконструктивный шаг. Это решение также не помогает установлению взаимопонимания между Китаем и США. Мы надеемся, что США изменят такой отрицательный подход", — сказал он.
По его словам, обмены по военной линии укрепляют взаимное доверие и помогают вы вопросах поддержания мира и стабильности.
Ранее ВВС КНР сообщили, что группа стратегических бомбардировщиков H-6K в ходе недавних учебных маневров впервые приземлилась и взлетела с аэродрома на одном из островов в Южно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают соседи Китая.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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