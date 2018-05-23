Китай раскритиковал США за отказ от учений

Китай раскритиковал США за отказ от совместных учений в Тихом океане

Китай считает неконструктивным шагом отзыв Пентагоном приглашения китайских военных к участию в учениях в Тихом океане, заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее Пентагон сообщил об отзыве приглашения для участия в международных учениях RIMPAC в Тихом океане из-за милитаризации китайскими военными спорных островов Спратли.

"Мы считаем, что это очень неконструктивный шаг. Это решение также не помогает установлению взаимопонимания между Китаем и США. Мы надеемся, что США изменят такой отрицательный подход", — сказал он.

По его словам, обмены по военной линии укрепляют взаимное доверие и помогают вы вопросах поддержания мира и стабильности.

Ранее ВВС КНР сообщили, что группа стратегических бомбардировщиков H-6K в ходе недавних учебных маневров впервые приземлилась и взлетела с аэродрома на одном из островов в Южно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают соседи Китая.

Вьетнама и У Китая и ряда стран региона — Японии Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.