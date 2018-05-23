США мешают продаже российских С-400 

США работают над тем, чтобы Турция не покупала у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в комитете по международным делам палаты представителей США, передает РИА Новости.
«И мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут», — сказал Помпео.
Помпео также отметил, что решение о поставках Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35 пока не принято.
Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Турцией комплексов С-400 у России может негативно отразиться на поставках F-35. На это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал принять ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.