Армия США оказалась в зоне риска

Армия США рискует остаться без боеприпасов, сообщают СМИ

Американская армия в ближайшем будущем может столкнуться с острой нехваткой снаряжения, пишет DefenseNews со ссылкой на доклад Управления минобороны США по разработке производственной и промышленной политики.

Как отмечается в тексте доклада, хаотичность заказов Пентагона в течение последних 20 лет привела к тому, что многие поставщики оказались не в состоянии оставаться на рынке. Как результат, это вылилось в высокую степень зависимости от иностранных производителей, что таит в себе целый ряд угроз. Например, по словам авторов исследования, успех потенциального конфликта с Китаем напрямую зависит от поставок комплектующих из Поднебесной.

В докладе также говорится о высокой степени зависимости от крупных внутренних поставщиков. Так, на долю компаний Raytheon и Lockheed Martin приходится 97% производства боеприпасов, снаряжения и ракетного обеспечения Пентагона. В качестве примера роста запросов Пентагона и расхода боеприпасов американскими военными приводятся данные офиса Специального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане . За первую четверть 2018 года США сбросили в этой стране почти 1,2 тысячи крупных боеприпасов. Это рекордный показатель с 2013 года и более чем в 2,5 раза превосходит расход за аналогичный период 2017 года.

Авторы исследования приводят четыре категории, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация — это твердотопливные ракетные двигатели, тепловые аккумуляторы, детонаторы и малые турбинные двигатели.

В докладе отмечается, что 98% из 121 более мелкой компании, производящих беоприпасов, не имеют на рынке конкурентов. В случае их банкротства или закрытия эти компании никто не сможет заменить.