ВМС США решили отказаться от ракет Tomahawk

США задумались над прекращением выпуска крылатых ракет Tomahawk. Как считают эксперты, как и любое оружие, Tomahawk в конечном итоге устаревает, а усовершенствования в технике противника означают срочную необходимость в их замене.

Издание Defense One пишет, что разработанная в 1980-х годах технология крылатых ракет позволила Америке поражать цели на территории противника, не подвергая военнослужащих опасности. Tomahawk летают на малых высотах, где их трудно обнаружить и тяжело сбить. По мнению американских военных, лучшим доказательством успеха этих ракет является попытка России Китая скопировать их.

Причиной возможного прекращения выпуска крылатых ракет стали современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия. Именно они снижают эффективность Tomahawk.

Сейчас В США работают над малозаметными ракетами нового поколения LRASM и NGLAW. Но они поступят на вооружение американской армии лишь к 2030 году.