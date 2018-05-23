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ВМС США решили отказаться от ракет Tomahawk
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ВМС США решили отказаться от ракет Tomahawk 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
В США задумались над прекращением выпуска крылатых ракет Tomahawk. Как считают эксперты, как и любое оружие, Tomahawk в конечном итоге устаревает, а усовершенствования в технике противника означают срочную необходимость в их замене.
Издание Defense One пишет, что разработанная в 1980-х годах технология крылатых ракет позволила Америке поражать цели на территории противника, не подвергая военнослужащих опасности. Tomahawk летают на малых высотах, где их трудно обнаружить и тяжело сбить. По мнению американских военных, лучшим доказательством успеха этих ракет является попытка России и Китая скопировать их.
Причиной возможного прекращения выпуска крылатых ракет стали современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия. Именно они снижают эффективность Tomahawk.
Сейчас В США работают над малозаметными ракетами нового поколения LRASM и NGLAW. Но они поступят на вооружение американской армии лишь к 2030 году.
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