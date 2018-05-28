«Крым превращается в неприступную крепость»

После возвращения Крыма в состав России Москва не перестает наращивать военную мощь на полуострове, пишет немецкий журнал Focus.

Издание отмечает, что на днях в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр". Это оружие, напоминает Focus, "доказало свою эффективность в Сирии и встревожили западных военных аналитиков".

Кроме того, на полуострове размещены два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок.

"Крым все больше превращается в почти неприступную крепость", — резюмирует журнал.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что размещение в Крыму комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе и усилившимся вниманием альянса к полуострову. Он отмечал, что данные системы делают регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений.