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На авиабазу в Эстонии прибыли шведские истребители
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На авиабазу в Эстонии прибыли восемь шведских истребителей 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Эстонии на авиабазу Эмари под Таллином прибыли восемь истребителей Saab JAS 39 Военно-воздушных сил Швеции. Об этом сообщается на сайте Главного штаба Сил обороны Эстонии.
Также на Эмари приземлился шведский военно-транспортный самолёт C-130 Hercules.
Отмечается, что около сотни солдат ВВС Швеции будут вместе с самолётами находиться на авиабазе до 31 мая. Полёты будут проводиться круглосуточно.
Командующий шведским контингентом подполковник Андерс Вендель заявил, что «с нетерпением ждёт начала учений».
«Мы хотим набрать как можно больше лётных часов, чтобы самолёты приземлялись только для заправки и технического обслуживания», — сказал он.
Ранее стало известно, что ВС Швеции впервые проведут учения с участием Эстонии.
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