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Сирийские «боевые бочки» отличились в городских боях
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Сирийские «боевые бочки» отличились в городских боях 

Российская Газета 55 минут назад
В разгроме террористов в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска принимала активное участие легкая гусеничная бронетехника. Среди массы боевых машин пехоты особо выделились так называемые "боевые бочки" — высокозащищенные варианты БМП -1.
Впервые такая техника была замечена в ходе боев возле города Хараста к северо-востоку от сирийской столицы. Затем она "засветилась" уже марте текущего года, во время боевой операции в анклаве Восточная Гута. Сирийские военные радикально усилили бронирование — разнесенные экраны они установили в носовой части машины, на бортах и в корме.
Еще одной особенностью модернизированной "единицы" стала круглая башня, из-за характерной формы которой и появилось такое прозвище.
Вместо устаревшей 73-мм гладкоствольной пушки 2А28 "Гром" со скорострельностью 6-8 выстрелов в минуту и ограниченными углами обстрела установили малокалиберную ЗУ-23-2. 23-мм спарка способна обрушивать на противника 2000 снарядов за тот же период времени. При этом масса снаряда достигает 190 г, а дальность поражения цели — 2500 м.
Зенитная установка позволяет "доставать" противника на высоких этажах зданий. Благодаря этому появилась возможность "вычищать" засевших снайперов и гранатометчиков.
Военные эксперты предполагают, что удачный опыт применения "боевых бочек" будет способствовать тому, что и другие БМП-1 сирийской армии пройдут аналогичную модернизацию.
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