Завершились испытания нового Як-152

Завершились статические испытания нового Як-152

Статические испытания нового учебного самолета Як-152 успешно завершились на базе Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ), они подтвердили прочность машины.

«Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Проф. Н. Е. Жуковского провели заключительный этап прочностных статических испытаний учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152. Конструкция успешно выдержала положенные нагрузки и не получила существенных остаточных деформаций», — говорится в сообщении на сайте ЦАГИ.

Полный цикл экспериментов продлился более года. На подготовительном этапе эксперты ЦАГИ спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления.

«Затем инженеры последовательно испытали крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизацию крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводку управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом шаге специалисты доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции», — отмечается в сообщении.

Полученные экспериментальные данные необходимы для подтверждения соответствия самолета отечественным стандартам. Кроме того, теперь ЦАГИ даст рекомендации по снятию ограничений по скорости и величине перегрузок, наложенных при первом полете Як-152 в 2016 году.

Первый полет учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода.