Опубликовано видео пуска «Булавы» в Белом море

Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Булава» в Белом море

Головной корабль проекта 955 "Борей" — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота "Юрий Долгорукий" 22 мая произвел успешный пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба была выполнена из подводного положения.

На видео, обнародованном Минобороны РФ, показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге в связи с ракетной атакой. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.

"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", — доложил командир подлодки членам госкомиссии.

После этого демонстрируется старт из подводного положения и полет в атмосфере четырех ракет.

В пресс-службе Северного флота ранее сообщили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.