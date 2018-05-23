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Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
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Видео: Ветеран Delta Force протестировал российский АК-12 

Российская Газета 2 часа назад
Один из самых авторитетных и известных оружейных экспертов США Ларри Викерс в очередной свой приезд в Россию лично опробовал несколько новинок концерна "Калашников".
Одна из них — это автомат АК-12. Новый образец Министерство обороны РФ недавно приняло на вооружение. Эксперт отметил, что автомат оснащен регулируемым прикладом и имеет вес штатного оружия, несмотря на вес планок пикатинни. Этого удалось достичь, убрав колодку прицельной планки.
— Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется, в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы, — рассказал Викерс после теста. Также на него произвела впечатление стрельба очередями по два выстрела. "Отлично стреляет в этом режиме", — отметил он.
Мнению Ларри Викерса можно доверять, потому что это не просто эксперт. Он — бывший член элитного оперативного отряда Delta Force, прослужил в армии США двадцать лет. Был участником многих известных военных операций. Викерс, кстати, приложил руку к разработке многих известных образцов стрелкового вооружения. Сейчас он владеет собственной компанией по производству военной экипировки и снаряжения под названием Vickers Tactical.
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