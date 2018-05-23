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США усилили Седьмой флот
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США усилили 7-й флот в Японии эсминцем с ПРО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эсминец USS Milius, оснащенный зенитно-ракетным комплексом Aegis, перебазировался из Сан-Диего в японский город Йокосука и усилил 7-й флот ВМС США.
Помимо системы ПРО эсминец имеет на вооружении противоракеты SM-2, поражающие баллистические ракеты за счет выделяемой при ударе кинетической энергии, передает ТАСС.
Как подчеркнуло командование ВМС, наличие «таких наиболее совершенных в технологическом плане кораблей способствует выполнению Соединенными Штатами своих обязательств по обеспечению безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что личный состав седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосуке, подозревается в употреблении наркотиков и торговле ими.
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