США усилили Седьмой флот

США усилили 7-й флот в Японии эсминцем с ПРО

Эсминец USS Milius, оснащенный зенитно-ракетным комплексом Aegis, перебазировался из Сан-Диего в японский город Йокосука и усилил 7-й флот ВМС США

Помимо системы ПРО эсминец имеет на вооружении противоракеты SM-2, поражающие баллистические ракеты за счет выделяемой при ударе кинетической энергии, передает ТАСС

Как подчеркнуло командование ВМС, наличие «таких наиболее совершенных в технологическом плане кораблей способствует выполнению Соединенными Штатами своих обязательств по обеспечению безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что личный состав седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосуке, подозревается в употреблении наркотиков и торговле ими.