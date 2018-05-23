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Адмирал США признал победу России в Арктике
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Адмирал США признал победу России в «шахматной партии» в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт признал превосходство России в Арктике.
Телекомпания Fox News заявила, что прибытие в Мурманск плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» свидетельствует о росте влияния России в Арктике, передает ТАСС.
Зукунфт заявил, что у России «на шахматной доске все фигуры», а у США есть «лишь пешка и, возможно, ладья». По мнению адмирала, «если внимательно оценить эту шахматную партию в Арктике», то Москва ставит Вашингтону «мат в самом начале игры».
Fox News также приводит заявление представителя организации «Гринпис» Йена Хаверкампа, который сказал, что «ядерные реакторы в Северном Ледовитом океане будут представлять поразительно очевидную угрозу для экологии».
Телекомпания обращает внимание, что не менее 15 стран выразили заинтересованность в том, чтобы Россия построила для них такие же энергоблоки. В числе заинтересованных стран названы Китай, Аргентина, Алжир, Индонезия и Малайзия.
В субботу плавучий атомный энергетический блок «Академик Ломоносов» прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске для загрузки ядерным топливом.
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