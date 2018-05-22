В Британии смогут воевать самостоятельно

В Британии заявили, что при необходимости смогут воевать самостоятельно

Великобритания имеет возможности самостоятельно вести военные действия, если возникнет такая необходимость, заверил парламентариев во вторник министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон

"Необходимо иметь возможности действовать самостоятельно, если это будет необходимо и если мы примем такое решение, но также важно проявлять лидерство, чтобы союзники следовали за нами", — сказал Уильямсон, отвечая на вопросы членов комитета по обороне палаты общин британского парламента.

На вопрос о том, знают ли об этом американцы, министр ответил утвердительно.

"США понимают, что у нас есть возможности действовать самостоятельно, и отдают себе отчет в том, насколько это важно", — отметил он.

Комментируя вопрос о том, не подрывает ли обороноспособность Европы зависимость от российского газа, Уильямсон ответил кратко: