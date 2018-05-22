«Попытка не отстать»: эксперт о «возрождении» Leopard 2

«Попытка не отстать». Военный эксперт о «возрождении» танка Leopard 2

В статье отмечается, что новые машины носят такое же название, как у "немецкого монстра" A7V — первого серийного танка Германии , участвовавшего в Первой мировой войне.

"Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. "Тигры" и "Пантеры" считались самым опасным оружием вермахта", — пишет газета.

После падения железного занавеса, отмечает Die Welt, танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой , они приобретают былое значение.

"НАТО энергично вооружается, а национальная оборона стран-членов и защита альянса находится в центре политики организации, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России", — говорится в материале.

Газета сообщает, что, в отличие от ранних моделей, современные танки полностью компьютеризированы. Leopard 2А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 километров в час и представляет собой "движущийся компьютер". Электронный баллистический вычислитель рассчитывает траекторию полета 120-миллиметрового снаряда, а командир экипажа управляет машиной с помощью джойстика. В его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения.

В прошлом году издание Focus сообщило, что больше половины танков бундесвера типа Leopard 2 не готовы к эксплуатации. Часть из них находится в процессе переоборудования, семь — на испытательных полигонах. Некоторые танки не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в танкостроении Германия — догоняющая страна.

"После боев на севере Сирии, где Leopard себя не очень показали (даже в немецкой прессе были критические статьи, посвященные тому, что есть серьезные проблемы с модификациями Leopard конца 90-х — "нулевых" годов) стало ясно, что требуется не только выпускать последнюю версию этих танков, но и срочно разрабатывать более перспективные модификации. Это будет связано с модернизацией двигателя, с переходом к модульности танка, с его защитой от актуальных и перспективных средств противотанковой борьбы. Германия пытается не отстать от современных трендов танкостроения. Однако китайский танк последнего поколения и российская "Армата" все-таки опережают. В этой гонке Германия — догоняющая страна", — сказал Борис Рожин.

Что касается заявленной цели для новых машин — как "сдерживающего фактора" для России, то, по словам военного эксперта, это делается для пиара.