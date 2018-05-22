Сирия выпустила ракеты по израильским самолетам

Тель-Авив обвинил Сирию в применении ПВО против израильских самолетов

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин рассказал, что сирийские зенитчики выпустили более 100 ракет по его подчиненным, бомбившим в ночь на 10 мая объекты иранского военного присутствия в соседней стране.

Все самолеты, задействованные в самой масштабной в истории операции против сил Ирана , тогда благополучно вернулись на свои базы. Попутно они атаковали стрелявшие по ним комплексы ПВО, включая "Панцири" и "Буки" российского производства, сравнительно недавно поступившие на вооружение Сирии

"В ходе… налета более 100 ракет "земля-воздух" были выпущены по нашим самолетам", — сказал Норкин, выступая на конференции в Герцлии перед коллегами из двух десятков стран.

Авиаудары стали ответом на попытку ракетного обстрела армейских позиций на Голанских высотах со стороны иранских сил, которые находятся в Сирии.

Норкин рассказал, что те выпустили в сторону Израиля 32 реактивных снаряда, четыре из которых были перехвачены, остальные не долетели до границы. Военные ранее сообщали о залпе из примерно 20 ракет.