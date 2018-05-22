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В РФ прокомментировали «провал» российских ракет
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Американцев призвали не волноваться из-за «неудачных» испытаний ракет в РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неудачи являются неотъемлемой частью испытаний и вообще работы по созданию вооружений — главное, чтобы срабатывало то, что взято на боевое дежурство, а оно срабатывать будет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя якобы неудачные запуски российских ракет с ядерной энергоустановкой.
Телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники заявил, что все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, проведенные с ноября 2017 по февраль 2018 года, были неудачными. Одновременно канал сообщает, что другая российская разработка, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
"Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные. Во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии", — сказал Шерин.
Он также напомнил, что ранее Британия также пыталась производить запуски, которые оказались неудачными.
"Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются", — добавил депутат.
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