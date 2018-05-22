«Ни один генерал не хочет воевать с Россией»

Об этом заявил в интервью польскому порталу Onet бывший главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав

«Россияне очень быстро учатся на своих ошибках, например, совершённых 10 лет назад в Грузии. В Крыму этих ошибок они уже не сделали. Когда появились очередные, они успели их решить перед вторжением в Донбасс. Это для нас большой вызов», — пояснил он.

По словам Бридлава, самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он подчеркнул, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас этот срок сократился до пяти суток.