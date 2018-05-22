Ещё
«Ни один генерал не хочет воевать с Россией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ни один генерал не хочет воевать с Россией» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Об этом заявил в интервью польскому порталу Onet бывший главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.
«Россияне очень быстро учатся на своих ошибках, например, совершённых 10 лет назад в Грузии. В Крыму этих ошибок они уже не сделали. Когда появились очередные, они успели их решить перед вторжением в Донбасс. Это для нас большой вызов», — пояснил он.
По словам Бридлава, самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он подчеркнул, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас этот срок сократился до пяти суток.
«Мы изменили образ мышления о готовности. Когда-то это было 365 дней. Это не отвечает вызовам, которые в настоящее время бросает нам Россия. Я имею в виду события в Крыму и до сегодняшнего дня в Донбассе», — подчеркнул Бридлав. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поиск путей для диалога с Россией. Подробнее — в материале ИноТВ.
RT на русском: последние новости
СМИ предрекли «военный кошмар», желающим вторгнуться в Россию Какие задачи стоят перед Тихоокеанским флотом России Svenska Dagbladet объяснила, почему вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика
Комментарии83  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рада строит планы по уничтожению моста в Крыму286
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка574
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли45
В США рассказали о неудачных испытаниях ракет РФ402
За имущество будут платить по-новому142
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение