Назначен и.о. командующего Черноморским флотом

Вице-адмирала Моисеева назначили и.о. командующего Черноморским флотом

"С 14 числа я приступил к исполнению обязанностей командующего ЧФ РФ. Хотел бы поблагодарить за возможность во время празднования Дня Великой Победы прикоснуться к истории города Севастополя, Черноморского флота и уже тогда обговорить направления нашего сотрудничества", — сказал Моисеев.

В свою очередь глава Севастополя Овсянников заверил собеседника в готовности решать все вопросы взаимодействия города и флота в рабочем порядке.

"Вопросы социального обслуживания, социальной инфраструктуры для военнослужащих для меня являются приоритетными, любые вопросы, где пересекаются интересы города и флота, я подтверждаю готовность в рабочем режиме, ежедневно совместно [их] решать", — сказал он.

Как уточнили ТАСС в Черноморском флоте, указ о назначении нового командующего еще не подписан.