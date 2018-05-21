Турция купит российский «Корнет-ЭМ»

Турция намерена купить российский ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Турция ведет переговоры с Россией о приобретении знаменитого противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ". Это происходит несмотря на то, что данный шаг Турции, как одного из старейших членов НАТО , активно критикуется западными партнерами.

Как сообщает издание Military Watch Magazine, израильская управляемая ракета Spike и российский "Корнет" являются ведущими конкурентами американского противотанкового комплекса Javelin. Отдельные страны, в том числе и Турция, склоняются к российскому "Корнету". Турция заинтересована в приобретении новых модификаций ракетного комплекса с передовыми возможностями, которые предназначены для поражения систем защиты современных боевых танков, таких как Leopard II и M1 Abrams.

Наряду с переговорами о приобретении "Корнета-ЭМ", Вооруженные силы Турции одновременно ведут переговоры и о возможном сотрудничестве в вопросах укрепления брони танков. Западные страны, включая Германию Соединенные Штаты , неохотно предоставляют такую модернизацию. Они опасаются того, как Турция будет их использовать, особенно в свете недавних военных операций против курдов.

Турция также задумывается о покупке российской пехотной техники и транспортных средств для своих наземных войск. Анкара уже заключила контракт на зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который Россия обязалась доставить на несколько месяцев раньше.

В статье издания отмечается, что чем больше западный блок пытается оказать давление на Турцию, тем быстрее страна увеличивает свою зависимость от России. Приобретение "Корнета" вполне может быть первым из многих новых российских систем вооружений, приобретенных для сухопутных войск Турции.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Оснащен современными средствами динамической защиты.