Индия испытала ракеты «БраМос» наземного базирования

Индия провела успешные испытания ракеты «БраМос» наземного базирования

Индия в понедельник провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования "БраМос", говорится в сообщении Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны), поступившем в распоряжение РИА Новости

"Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с полигона "Баласор" в штате Орисса в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет", — заявили в ведомстве.

В сообщении DRDO подчеркивается, что высокоточная ракета "пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты, как подтвердили официальные лица, функционировали без сбоев".