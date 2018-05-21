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Индия испытала ракеты «БраМос» наземного базирования
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Индия провела успешные испытания ракеты «БраМос» наземного базирования 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: AP Photo / Gurinder Osan
Индия в понедельник провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования "БраМос", говорится в сообщении Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны), поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с полигона "Баласор" в штате Орисса в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет", — заявили в ведомстве.
В сообщении DRDO подчеркивается, что высокоточная ракета "пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты, как подтвердили официальные лица, функционировали без сбоев".
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