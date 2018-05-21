В Алжире засветились «Солнцепек» и «Бук»

Телевидение Алжира показало сюжет об армейских учениях. На видео впервые попали российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепеки" и зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Видеорепортаж с учений алжирской армии тут же продемонстрировали на французском ресурсе Menadefense.net. Здесь вспомнили, что еще в прошлом году сообщили о возможном приобретении Алжиром современного российского вооружения, и уточнили, что комплекс поставлен несколько месяцев назад.

Действительно, еще в августе прошлого года на телевидении Алжира показали сюжет о маневрах собственной армии и попавший в кадр ТОС-1А. Тогда специалисты предположили, что это мог быть своеобразный рекламный ролик, в котором алжирских военных только знакомили с новым видом вооружения. Сегодня уже понятно, что в Алжире есть "Солнцепеки" и "Буки".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Тяжелый огнемет производится на "Омсктрансмаше"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, летящих со скорость до 830 метров в секунду. Имеет несколько модификаций.