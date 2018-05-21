Минобороны защитит стадионы от беспилотников

Минобороны защитит стадионы ЧМ по футболу от беспилотников

Минобороны России сформировало к чемпионату мира по футболу специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.

Как сообщает РБК, группам предоставят экспериментальную разработку "Силок", комплекс "Свет-КУ", Р-330Р "Житель" и Р-934БМВ. Их распределят по всем 11 российским городам, где пройдет турнир.

ФСБ также выделит 60 переносных комплексов малой дальности "Арбалет". Они предназначены для пресечения проникновения БПЛА в охраняемое пространство путем подавления каналов связи, управления и навигации.

Ранее сообщалось, что с 1 июня по 17 июля в 11 городах ЧМ-2018 ограничат полеты в зонах проведения матчей, над базами отдыха и тренировочными площадками футбольных команд.