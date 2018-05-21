Ещё
Минобороны защитит стадионы от беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны защитит стадионы ЧМ по футболу от беспилотников 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России сформировало к чемпионату мира по футболу специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.
Как сообщает РБК, группам предоставят экспериментальную разработку "Силок", комплекс "Свет-КУ", Р-330Р "Житель" и Р-934БМВ. Их распределят по всем 11 российским городам, где пройдет турнир.
ФСБ также выделит 60 переносных комплексов малой дальности "Арбалет". Они предназначены для пресечения проникновения БПЛА в охраняемое пространство путем подавления каналов связи, управления и навигации.
Ранее сообщалось, что с 1 июня по 17 июля в 11 городах ЧМ-2018 ограничат полеты в зонах проведения матчей, над базами отдыха и тренировочными площадками футбольных команд.
Российская Газета: последние новости
Шведская газета: Попытка завоевать Россию обернется кошмаром Россия запустит украинскую "Сатану" без Украины В Донбассе погиб командир одного из батальонов ополчения
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России108
США лишили Россию важнейшего источника доходов291
Немцам объяснили значение букета Путина388
Берлускони оценил Крым107
ООН предрекла скорое вымирание Украины331
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Немцам объяснили значение букета Путина
Политика В мире
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение