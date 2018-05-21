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США признали уязвимость своего самолета-разведчика
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США признали уязвимость своего самолета-разведчика перед Россией 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: John Lasky / Air Force
Министр ВВС США Хизер Вилсон заявила, что Россия и Китай способны сбить даже модифицированную версию самолета боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS, пишет Defence News.
Она убеждена, что самолет по своим характеристикам не сможет приблизиться к передовым российским разработкам.
«У российских систем класса «земля-воздух» больший радиус действия, поэтому самолет будет сбит в первый день войны» — сказала она.
Вместо Boeing E-8 JSTARS. она предлагает альтернативный источник получения данных — цельную систему из беспилотников, пилотируемых аппаратов и спутников. Однако, такой проект обойдется значительно дороже, чем программа модификации.
«Вопрос в том, можем ли мы сделать и то и то, — подчеркивает министр — и продолжить программу модернизации самолета и начать создание объединенной системы получения данных. Да, я считаю, что мы можем, но в этом случае бюджет придется увеличить на 7 млрд долларов.»
Boeing E-8 Joint STARS — самолет боевого управления и целеуказания. Был создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. Способен находится в воздухе до 11 часов. Практический потолок — 12 800 метров. Максимальная дальность обнаружения объектов — от 50 до 250 км.
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