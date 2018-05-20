Корабль Балтфлота «Адмирал Владимирский» вошел в Ионическое море

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота РФ "Адмирал Владимирский", находящееся в дальнем гидрографическом походе, вошло в Ионическое море и проследует в порт Мессина (Сицилия), сообщил в воскресенье официальный представитель флота Игорь Дыгало

Ранее сообщалось, что 17 мая судно успешно прошло Суэцкий канал и пересекло Восточную часть Средиземного моря.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Ионическое море и следует назначенным курсом в порт Мессина (Сицилия)", — сообщил Дыгало.

По словам капитана судна Александра Пышкина, визит в сицилийский порт состоится с 21 по 26 мая и будет посвящен 110-летию подвига моряков и гардемаринов эскадры кораблей российского флота под командованием адмирала В. И. Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города в 1908 году.