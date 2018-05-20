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«Адмирал Владимирский» вошел в Ионическое море
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Корабль Балтфлота «Адмирал Владимирский» вошел в Ионическое море 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: пресс-служба ВМФ
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота РФ "Адмирал Владимирский", находящееся в дальнем гидрографическом походе, вошло в Ионическое море и проследует в порт Мессина (Сицилия), сообщил в воскресенье официальный представитель флота Игорь Дыгало.
Ранее сообщалось, что 17 мая судно успешно прошло Суэцкий канал и пересекло Восточную часть Средиземного моря.
"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Ионическое море и следует назначенным курсом в порт Мессина (Сицилия)", — сообщил Дыгало.
По словам капитана судна Александра Пышкина, визит в сицилийский порт состоится с 21 по 26 мая и будет посвящен 110-летию подвига моряков и гардемаринов эскадры кораблей российского флота под командованием адмирала В. И. Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города в 1908 году.
"Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО 15 декабря 2017 года. Экипаж судна и участники экспедиции на его борту выполняют комплекс гидрометеорологических наблюдений, проводят исследовательские работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту плавания, которое в общей сложности займет полгода. Как сообщалось ранее, судно совершило заходы в индийский порт Мумбаи, Порт-Луи на Маврикии, в порт Виктория на Сейшельских островах, в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш.
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