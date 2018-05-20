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В США предложили запретить продажу F-35 Турции
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В США предложили запретить продажу F-35 Турции 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Американский конгрессмен Дэвид Чичиллине предложил запретить продажу самолетов F-35 Турции, разрешив ее только в случае отказа Анкары от шагов, которые «разрушают взаимодействие с НАТО и нарушают общую безопасность стран-членов альянса».
Законопроект, предложенный Чичиллине, также предусматривает запрет на передачу любых технических данных самолетов F-35 Турции, сообщает Jane’s 360.
Чичиллине заявил, что в последние годы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган становится все более авторитарным лидером, который нарушает свободу слова и пресекает инакомыслие.
Турция планирует приобрести 100 самолетов F-35A.
Отметим, что законопроект может быть связан в первую очередь с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что по версии НАТО равносильно размещению «глаз Москвы» на территории альянса. В альянсе считают, что благодаря С-400 Россия сможет получить информацию о F-35, которые поставят в Турцию.
США настаивают на том, чтобы Турция приобретала средства ПРО, совместимые с натовскими системами.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.
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