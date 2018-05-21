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Армения получит российские «Торы»
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Армения получит на вооружение российские зенитные комплексы «Тор» 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Армении получат на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы "Тор". Доставят их в Ереван через несколько месяцев.
Как пишет ТАСС, данную информацию сообщили на Первом государственном телевизионном канале Армении в программе "Зинуж", что в переводе с армянского языка значит "Вооруженные силы". По словам ведущего программы, "Тор" займет особое место в системе противовоздушной обороны страны.
Прокомментировал приобретение "Тора" и заместитель начальника войск ПВО Армении полковник Артур Погосян. Он отметил, что это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе и с высокоточными ракетами.
Зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Может работать в разных режимах — ручном, с участием операторов, автоматическом. "Тор" сам контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает цели, которые не опознаны системой "свой — чужой". Боевая масса — 32 тонны. Мощность двигателя — 840 лошадиных сил.
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