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Военные РФ проведут инспекцию на территории Швеции
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Военные РФ проведут инспекцию на территории Швеции 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТАСС
В ходе мероприятия они посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о проводимом вооруженными силами Швеции учении «VARELD 2018».
В период с 21 по 24 мая в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района па территории Швеции. Об этом сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.
В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о проводимом в указанный период вооруженными силами Швеции учении «VARELD 2018».
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