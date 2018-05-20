Военные РФ проведут инспекцию на территории Швеции

В ходе мероприятия они посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о проводимом вооруженными силами Швеции учении «VARELD 2018».

В период с 21 по 24 мая в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района па территории Швеции. Об этом сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о проводимом в указанный период вооруженными силами Швеции учении «VARELD 2018».