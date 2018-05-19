Су-57 с «изделием 30» попал на фото

Прототип российского истребителя пятого поколения Су-57 (летающая лаборатория Т-50-2) с двигателем второго этапа («изделие 30») продолжает летные испытания в Жуковском , сообщает блог bmpd

В нем приводятся ссылки ( первая вторая ) на новейшие фотографии Т-50-2.

В летающей лаборатории вместо одного из двух двигателей «изделие 117» (левого) установлен опытный образец двигателя «изделие 30». Первый полет модифицированного самолета Т-50-2 с двигателем «изделие 30» состоялся в Жуковском 5 декабря 2017 года. Летные испытания возобновились в Жуковском в феврале 2018 года.

Перспективный российский истребитель пятого поколения должна отличать высокая маневренность и современное радиоэлектронное оборудование, но невысокий (по сравнению с американскими аналогами) уровень малозаметности. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.