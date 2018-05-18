Ещё
«Сармат» поступит в войска в 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: комплекс «Сармат» должен поступить в войска в 2020 году 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комплекс "Сармат" должен поступить в войска в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заключительном совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Продолжаются испытания других перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имею в виду прежде всего комплекс "Сармат", который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс "Авангард", который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", — сказал президент.
ТАСС: последние новости
В ДНР сообщили о гибели командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева Путин: Россия по праву находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке Вылов трески в Баренцевом море сокращается, но растет добыча камчатского краба
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены подробности гибели комбата Мамая308
ЕС пошел против доллара126
Сергей Мавроди «воскрес»84
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост46
Бузова жестко высказалась в адрес Самойловой52
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение