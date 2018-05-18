«Сармат» поступит в войска в 2020 году

Комплекс "Сармат" должен поступить в войска в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заключительном совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Продолжаются испытания других перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имею в виду прежде всего комплекс "Сармат", который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс "Авангард", который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", — сказал президент.