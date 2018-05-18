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США тайно испытывают робота-трупоеда
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СМИ: США тайно испытывают на Ближнем Востоке робота-трупоеда 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Робот якобы разрабатывался в качестве автономного помощника на поле боя, который умеет собирать органику и перерабатывать ее.
По сообщениям западных СМИ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке могли располагать роботом-помощником, способным перерабатывать органику, в том числе фрагменты человеческих тел. Об этом пишет Daily Star.
Конспирологическая теория подкреплена расследованием, опубликованным на YouTube-канале Secure Team. По заявлению канала, Агентство перспективных исследований в области обороны (DARPA), приступило к разработке подобной машины еще десять лет назад.
По замыслу разработчиков, машина-помощник должна была обладать повышенной автономностью, а также возможностью собирать органические отходы, растительность и древесину. Переработанные материалы робот должен был использовать в качестве топлива для длительных миссий. Однако во время испытаний якобы выяснилось, что машина не брезгует и фрагментами тел павших на поле боя, поскольку распознает в них органику.
Описание подобного робота и ситуации в целом выглядит совершенно абсурдно, однако автор расследования по имени Тайлер Глокнер уверен, что все происходило именно так. Более того, он утверждает, что испытания не свернули, а только засекретили, и в данный момент робота-трупоеда якобы аккуратно испытывают на полях боев в странах Ближнего Востока.
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