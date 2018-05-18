США тайно испытывают робота-трупоеда

СМИ: США тайно испытывают на Ближнем Востоке робота-трупоеда

Робот якобы разрабатывался в качестве автономного помощника на поле боя, который умеет собирать органику и перерабатывать ее.

По сообщениям западных СМИ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке могли располагать роботом-помощником, способным перерабатывать органику, в том числе фрагменты человеческих тел. Об этом пишет Daily Star

Конспирологическая теория подкреплена расследованием, опубликованным на YouTube-канале Secure Team. По заявлению канала, Агентство перспективных исследований в области обороны ( DARPA ), приступило к разработке подобной машины еще десять лет назад.

По замыслу разработчиков, машина-помощник должна была обладать повышенной автономностью, а также возможностью собирать органические отходы, растительность и древесину. Переработанные материалы робот должен был использовать в качестве топлива для длительных миссий. Однако во время испытаний якобы выяснилось, что машина не брезгует и фрагментами тел павших на поле боя, поскольку распознает в них органику.