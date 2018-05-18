Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками

Кровавая резня солдат США боевиками ИГИЛ*: полное видео цифровой реконструкции смертельной засады

Пентагон обнародовал кадры с дронов и видеоролик, на котором в цифровом виде полностью воспроизведен процесс засады террористов в Нигерии , результатом которого стала гибель солдат США

Американское военное ведомство опубликовало результат многомесячного расследования инцидента, в ходе которого боевики ИГИЛ* уничтожили солдат США в засаде в Нигерии. Об этом сообщает издание The Drive.

Итоги расследования в Пентагоне проиллюстрировали 23-минутным роликом, где в цифровом виде полностью воссоздан ход событий, результатом которых стала упомянутая бойная и смертельная засада для солдат США. Ролик также сопровожден живыми кадрами с БПЛА, на которых запечатлены боевики ИГИЛ

Презентация ведомства содержит несколько деталей, которые ранее не были обнародованы. Например, американские солдаты едва не погибли от «дружественного огня» сил быстрого реагирования, которые прибыли на место боев, но по ошибке открыли огонь из тяжелого пулемета не по тому сектору.

Кроме того, на видео запечатлены французские вертолеты, которые также могли спасти попавших в засаду американцев, они прибыли к месту столкновения одними из первых. Однако военнослужащие США уничтожили свое радиооборудование, опасаясь захвата его террористами, и не смогли связаться с союзниками.

Смертельная засада случилась в Нигерии неподалеку от американской базы Оулламе еще в конце 2017 года, однако известно о ней стало только в марте 2018 года. Тогда было опубликовано видео, снятое нашлемной камерой одного из военнослужащих США. Удачная засада, тактические ошибки американских солдат и ряд случайностей привели к настоящей бойне.