Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку

Индийские летчики на Су-30МКИ наблюдали за полетами китайских истребителей пятого поколения J-20 над Тибетом, сообщили в штабе ВВС Индии.

В январе 2018 года размещенные на авиабазах в приграничных районах китайские самолеты отрабатывали полеты над горными районами и воздушные бои с истребителями J-10 и J-11. Индийские летчики на российских самолетах Су-30МКИ наблюдали за маневрами самолетов-невидимок из своего воздушного пространства

— Радар Сухого видит их. Новые китайские самолеты не такие уж и невидимые. Для их обнаружения не требуются какие-то специальные технологии, J-20 распознаются и обычными РЛС, — заявил командующий ВВС Индии Аруп Шаха. По мнению индийских военачальников, одна из целей учений китайской авиации в приграничных районах — исследование системы индийской ПВО и поиск маршрутов скрытного проникновения на сопредельную территорию.

Для защиты воздушного пространства над северо-востоком страны Дели заказала российские зенитные системы С-400 "Триумф" — в Китае они признаны лучшими в мире. Одна из задач "Триумфов" — борьба с самолетами и ракетами, выполненными по стелс-технологиям.

Chehgdu J-20 — китайский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с использованием технологий малой заметности. Многие технические решения самолета повторяют американские истребители F-22 и F-35. Истребитель принят на вооружение в 2017 году, построено 9 прототипов и два предсерийных образца.