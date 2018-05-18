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Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
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Сопровождение российского Ту-95 истребителями F-22 ВВС США: кадры из кабины 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
«Во время данного полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения экипажи дальней авиации на аэродроме Энгельс выполнили полеты строем, отработали дозаправку топливом в воздухе и выполнили нормативы на классную квалификацию. Мероприятия проходили под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Во время проверки были подведены итоги выполнения плановых полетов над нейтральными водами акваторий мирового океана экипажами дальней авиации в зимнем периоде обучения. Всего за указанный период было выполнено пять таких полетов. В них были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Полеты проходили над акваториями Тихого, Северного Ледовитого океанов, Японского, Восточно-китайского, Черного, Баренцева, Норвежского, Северного, Берингова и Охотского морей. В том числе впервые были отработаны полеты экипажей Ту-95МС с аэродрома Биак в Республике Индонезия.
«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до 5-7 единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств. При этом хочу отметить, что во время данного полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами. Летчики действовали в воздухе корректно. Никаких нарушений не зафиксировано» — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
О том, что два истребителя F-22 ВВС США сопровождали самолеты ВКС России на протяжении 40 минут над нейтральными водами, напомним, 12 мая сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Инспектируя подчиненное соединение, командующий дальней авиации лично принял участие в плановых полетах экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160, в ходе которых отрабатывались задачи полета строем на установленных интервалах и дистанциях, воздушной навигации, полетов по маршруту и маневрирования в воздухе.
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