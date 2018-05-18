Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины

Сопровождение российского Ту-95 истребителями F-22 ВВС США: кадры из кабины

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения экипажи дальней авиации на аэродроме Энгельс выполнили полеты строем, отработали дозаправку топливом в воздухе и выполнили нормативы на классную квалификацию. Мероприятия проходили под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Во время проверки были подведены итоги выполнения плановых полетов над нейтральными водами акваторий мирового океана экипажами дальней авиации в зимнем периоде обучения. Всего за указанный период было выполнено пять таких полетов. В них были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Полеты проходили над акваториями Тихого, Северного Ледовитого океанов, Японского, Восточно-китайского, Черного, Баренцева, Норвежского, Северного, Берингова и Охотского морей. В том числе впервые были отработаны полеты экипажей Ту-95МС с аэродрома Биак в Республике Индонезия

«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до 5-7 единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств. При этом хочу отметить, что во время данного полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами. Летчики действовали в воздухе корректно. Никаких нарушений не зафиксировано» — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Инспектируя подчиненное соединение, командующий дальней авиации лично принял участие в плановых полетах экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160, в ходе которых отрабатывались задачи полета строем на установленных интервалах и дистанциях, воздушной навигации, полетов по маршруту и маневрирования в воздухе.