Американский адмирал заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

ВМС США готовы обороняться от российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Средиземноморье, но не ищут конфликта, заявил в четверг РИА Новости командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии "Наши военно-морские силы готовы и подготовлены к тому, чтобы обороняться. Однако мы не стремимся к конфликту с другими силами, действующими в регионе", — сказал адмирал Фогго, отвечая на вопрос, повлияет ли размещение российских кораблей на постоянной основе в Средиземном море на действия американских ВМС и будут ли они принимать какие-то меры в этой связи. "Наше присутствие в Европе и отношения, выстроенные за последние 70 лет, дают США стратегический доступ, необходимый для реагирования на угрозы нашим союзникам и партнерам", — отметил адмирал.