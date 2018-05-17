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«США не стремятся к конфликту с Россией»
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Американский адмирал заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ВМС США готовы обороняться от российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Средиземноморье, но не ищут конфликта, заявил в четверг РИА Новости командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.
"Наши военно-морские силы готовы и подготовлены к тому, чтобы обороняться. Однако мы не стремимся к конфликту с другими силами, действующими в регионе", — сказал адмирал Фогго, отвечая на вопрос, повлияет ли размещение российских кораблей на постоянной основе в Средиземном море на действия американских ВМС и будут ли они принимать какие-то меры в этой связи.
"Наше присутствие в Европе и отношения, выстроенные за последние 70 лет, дают США стратегический доступ, необходимый для реагирования на угрозы нашим союзникам и партнерам", — отметил адмирал.
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